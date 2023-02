Nehammer will sein Kanzler-Profil schärfen

Über Tellerrand der Legislaturperiode

Diese Lücke will Nehammer nun schließen. In der Einladung steht, „nur 80 Tage“ nach seiner Angelobung brach der Krieg in der Ukraine aus. Das Krisenmanagement hatte „Priorität“. Nun, ein Jahr danach, sei es „wichtig, den Menschen in Österreich eine Perspektive zu geben“ und „über den Tellerrand der Legislaturperiode zu schauen“. Die Rede wird ein Lackmustest für Nehammers Kanzlerschaft sein, ob er Staatsmannformat besitzt oder nicht.