Nach Regeländerungen

DSV-Adler erklärt: „Viele haben hinterfragt, …“

Ski Nordisch
20.08.2025 08:29
DSV-Adler Andreas Wellinger hat strengere Vorgaben beim Material begrüßt.
DSV-Adler Andreas Wellinger hat strengere Vorgaben beim Material begrüßt.(Bild: Tröster Andreas)

DSV-Adler Andreas Wellinger hat strengere Vorgaben beim Material begrüßt. Der Anzugskandal rund um das norwegische Skisprung-Team habe dem Sport geschadet, so der Deutsche. In seinem Umfeld seien vermehrt kritische Fragen aufgekommen. Die tiefgreifenden Regeländerungen durch die FIS seien deshalb notwendig gewesen. 

„Der WM-Eklat hat unserem Sport einen großen Schaden zugefügt“, beklagt Wellinger am Rande eines Pressetermins. Auch in seinem eigenen Umfeld habe der Deutsche das zu spüren bekommen: „Viele haben hinterfragt, ob es noch um Leistung geht oder nur das Material entscheide.“ 

Lesen Sie auch:
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
2026 schon abgesagt
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
07.08.2025
Ersatzort schon fix
Mängel bei Inspektion: Schanze fliegt aus Weltcup!
14.08.2025

Deshalb seien die Regeländerungen durch den Weltverband FIS der richtige Schritt gewesen, ist sich der 29-Jährige sicher. „Wir müssen uns die Glaubwürdigkeit jetzt zurückholen, das ist die größte Aufgabe“, fordert Wellinger, der aber auch beklagt: „Von den Norwegern wurde auf alle geschlossen.“ Dabei sei die Situation nicht zu verallgemeinern, stellt der Deutsche klar. 

