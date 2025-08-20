DSV-Adler erklärt: „Viele haben hinterfragt, …“

Deshalb seien die Regeländerungen durch den Weltverband FIS der richtige Schritt gewesen, ist sich der 29-Jährige sicher. „Wir müssen uns die Glaubwürdigkeit jetzt zurückholen, das ist die größte Aufgabe“, fordert Wellinger, der aber auch beklagt: „Von den Norwegern wurde auf alle geschlossen.“ Dabei sei die Situation nicht zu verallgemeinern, stellt der Deutsche klar.