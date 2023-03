Bei den Oscars gibt es heuer keinen roten Teppich

Erstmals seit vielen Jahren werden am Sonntagabend Stars wie Cate Blanchett, Michelle Yeoh, Austin Butler oder Colin Farrell nicht über einen roten Teppich vor dem Dolby Theater flanieren. Denn als am Mittwoch der wichtigste Teppich der Film-Welt ausgerollt wurde, strahlte der nicht in knalligem Rot, sondern in einem zarten Champagner-Ton.