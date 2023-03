Georgien zieht geplantes „Agenten-Gesetz“ zurück

„Wir sehen, dass der Gesetzesentwurf zu Meinungsverschiedenheiten in der Gesellschaft geführt hat“, erklärte die Partei. Man habe daher beschlossen, die Gesetzesvorlage „ohne Vorbehalte zurückzuziehen“. Erst am Dienstag hatte das Parlament in Tiflis den Gesetzesentwurf „Über die Transparenz ausländischen Einflusses“, der offiziell auf die Offenlegung von Geldflüssen aus dem Ausland abzielt, in erster Lesung mehrheitlich verabschiedet.