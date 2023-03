Einbruchsserie in Kärnten hält weiterhin an

Wie sieht es für Wohnungen in Mehrparteienhäusern aus?

Für Wohnungen in Mehrparteienhäusern, wo das Anbringen einer Alarmanlage außen meist nicht möglich ist, wäre eine einbruchssichere Wohnungstüre, in Kombination mit einem Warnmelder in der Wohnung, schon ausreichend. Um wirklich sicherzugehen, sollte ein Teil der Anlage auch beim Nachbarn - natürlich mit Zustimmung seinerseits - nebenan aufgebaut sein, um die doppelte Kontrolle zu gewährleisten.