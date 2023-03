Obersteirer (29) mit Messer attackiert

In Kapfenberg wurde in der Nacht auf Samstag ein 29-Jähriger von zwei Männern zusammengeschlagen und mit einem Messer attackiert. Der Mann hatte Glück im Unglück und kam mit leichten Verletzungen davon. Das Opfer kannte einen der beiden flüchtigen Täter. Die Polizei vermutet als Motiv Streitigkeiten in Zusammenhang mit einem Auto-Verkauf.