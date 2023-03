Mobbing vor WM? Herzog: „Wir lachen nur darüber!“

Bei der Eisschnelllauf-WM in Heerenveen greift Kärntens Ass Vanessa Herzog ab Freitag nach Medaillen. Über 500 m gehört sie zum Favoritenkreis, über 1000 m am Samstag braucht es eine Überraschung fürs Podest. Im Vorfeld wurden ihr und Trainer-Ehemann Tom schon einige Steine in den Weg gelegt . . .