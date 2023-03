Bei Autofarben sind wir kreativ - oder auch nicht

Jeder Dritte ist grau - warum?

Mehr als jeder dritte Neuwagen in Österreich fährt ab Werk in einem Grau/Silber-Farbton vor. Aber warum ist das so? Ein Grund dürfte sein, dass oftmals ein Grauton ähnlich wie Weiß ohne Aufpreis angeboten wird. Doch in dem riesigen Angebot an Grautönen sind aufpreisfreie trotzdem in der Minderheit.