Wie Ihre Arbeit Einfluss auf die Landtagswahl hat

Freiheitliche Platz 1 bei Mitarbeitern in der Industrie

Wenn Kärntner in der Industrie tätig sind, dann kann sich die FP Hoffnung auf ein gutes Ergebnis in deren Heimatgemeinden freuen. Zwar läuft es statistisch gesehen in landwirtschaftlichen Kommunen noch besser, aber dort ist nur Platz zwei hinter der VP drin. Die Blauen können sich damit trösten, dass gut siebenmal mehr Kärntner in der Industrie arbeiten als in der Landwirtschaft. Kein guter Boden sind diese Gemeinden für die Grünen, die dort am schlechtesten abschneiden.