Beim Einkommen klafft Kärnten weit auseinander

Am anderen Gehaltsende befindet sich Heiligenblut, wo die Bürger im Schnitt um 13.050 Euro weniger verdienen. Dort arbeiten zwölf Prozent der 361 Erwerbstätigen in der Landwirtschaft und 64 Prozent im Dienstleistungssektor. Zusätzlich sind – im Vergleich zu Maria Wörth – fast doppelt so viele Menschen in der Industrie tätig, die zwar besser zahlt als der Agrarbereich, aber nicht so gut wie der Dienstleistungssektor.