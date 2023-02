Eroberungsgelüste | Flagge in jeder Ecke

Flagge in jeder Ecke. Defacto gelang es den russischen Truppen in diesem verheerenden Kriegsjahr mit dem Verlust Zigtausender Soldatenleben auf beiden Seiten lediglich, im russisch-ukrainischen Grenzgebiet ein Stück vorzudringen - um dann teilweise wieder zurückgedrängt zu werden. Die Krim freilich, die konnten die Russen bisher halten. Doch am Sonntag bekräftigte der ukrainische Präsident Wolodimir Zelenskij den Anspruch seines Landes auf die von Putins Russland annektierte Halbinsel. „Das ist unser Land. Das sind unsere Menschen. Das ist unsere Geschichte“, erklärte Zelenskij. Mit der Rückholung der Krim werde in der Ukraine auch wieder Frieden einkehren, so der Präsident: „Wir werden die ukrainische Flagge in jede Ecke der Ukraine zurückbringen.“ Diese Forderung, dieses Bestreben - es ist nachvollziehbar. Doch einen Frieden wird es unter Gebiets-Maximalforderungen kaum geben können.