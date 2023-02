Diskussion: Wie viel Rassismus nicht gesehen wird

Positiv-Beispiel Südtirol

Wie politische Entscheidungen und Verwaltungspraxis strukturellen Rassismus befördern können, macht der Student Muaz Abou Noumeh klar: Geflüchtete Kinder müssen in eine Deutschförderklasse und dürfen erst mit guten Sprachkenntnissen in Regel-Schulklassen, was eine gute Integration verhindere und Ausgrenzung befördere.