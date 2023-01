Wirt sperrt Veganer, Ökos und Araber aus - Anzeige

Vorfälle mit arabischen Gruppen

Stefan Lercher, Betreiber des Lokals, bestreitet gegenüber dem Rundfunk, ein Rassist zu sein. Aber es habe in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit diesen angeführten Gruppen gegeben, speziell mit Arabern, die sich danebenbenommen hätten. „Sie haben Kinder mit dreckigen Schuhen auf die Tische gestellt. Wir haben sie gebeten, sie runterzugeben, danach hat einer gesagt, dass er das ganze Haus kauft, wenn er will. Das taugt mir nicht.“ Sollte in Zukunft eine arabische Familie in sein Lokal kommen, dann er sage er dieser, dass er voll sei.