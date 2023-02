Wien: Drei Stadträte für eine Wärmepumpe

Finanzieller Aufwand ist immens

Doch in den Wohnungen der Wiener befinden sich rund 600.000 Gasthermen. Der Begriff „Mammutaufgabe“ ist dafür also wohl eine Untertreibung. Auch der finanzielle Aufwand ist immens. Alleine in den nächsten drei Jahren werden 4,2 Milliarden Euro in den Gasausstieg investiert. Dass dieses ehrgeizige Ziel dennoch erreicht werden kann, möchte man bis 2025 mit 100 Beispielprojekten zeigen.