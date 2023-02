Verwaltung aus der Steinzeit bremst Kliniken aus

Lange Wartezeiten, geplante Operationen, die aus Kapazitätsgründen abgesagt werden und fehlende Pfleger. Ein Teil der Lösung könnte laut ÖVP die Digitalisierung in den Spitälern sein. Doch da hinkt das Wiener Gesundheitssystem noch hinten nach. Auch der Umstieg auf papierlose Daten in Form einer elektronischen Patientenkurve, würde laut Erfahrungsberichten des St. Josefs-Hospital, pro Schicht eine Stunde an Zeitersparnis bringen. Indes wartete ein Vierjähriger sieben Stunden lang nüchtern in der Kinderklinik. Das un weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.