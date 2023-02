Totgeglaubte Automarke Lancia erfindet sich neu

Wie war das mit den Totgeglaubten? Nun ja, Lancia war nicht nur totgeglaubt, sondern eigentlich wirklich tot. Lediglich der uralte Ypsilon wird (erfolgreich!) verkauft, und das ausschließlich in Italien. Doch nun hebt die italienische Traditionsmarke an, sich wie Phoenix aus der Asche zu erheben. Der erste Lebensfunke soll ab sofort in Mailand überspringen.