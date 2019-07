Lancia verkauft in Italien mehr als Alfa in Europa

Der Erfolg des Lancia Ypsilon ist nachvollziehbar, wenn man auf den Kampfpreis von 9100 statt 13.800 Euro schaut, den Lancia für die Basisversion mit 69 PS als Aktion aufruft. Und prinzipiell mag man in Italien ja die Autos aus heimischer Produktion, auch wenn das im Straßenbild nicht mehr abzulesen ist. War früher gefühlt eines von zehn Autos NICHT aus dem Fiat-Konzern, stießen wir beim Durchzählen geparkter Autos in Rom kürzlich auf die genau gegensätzliche Quote: Auf einen Fiat/Alfa/Lancia kamen neun Fahrzeuge anderer Marken.