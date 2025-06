2 Mann weniger! Sinner trennt sich von Betreuern

Halbfinale 2023 Top-Ausbeute in Wimbledon

Eine der neben der Bublik-Pleite weiteren Niederlagen bezog Sinner im Vorjahr in Wimbledon im Viertelfinale gegen den Russen Daniil Medwedew in fünf Sätzen. Im Jahr davor war er bis ins Halbfinale gekommen, in dem gegen Djokovic ohne Satzgewinn Endstation war. 2022 war Sinner Djokovic im Wimbledon-Viertelfinale unterlegen, beim Hauptfelddebüt 2021 war zum Auftakt Endstation gewesen, 2019 in der ersten Qualifikationsrunde. Sinners gesamte Bilanz auf Rasen weist mit 22 Erfolgen bei zehn Niederlagen eine Siegquote von nur knapp über zwei Drittel aus.