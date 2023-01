Vier von fünf getöteten Fußgehern waren Senioren

Im Vorjahr starben in Oberösterreich fünf Fußgeher, das waren 6,2 Prozent aller Todesopfer auf den Straßen in OÖ, eine historisch niedrige Zahl. 2021 waren es 9 Tote (9,8 Prozent), 2020 zehn oder 15,4 Prozent, 2019 gab es 15 getötete Fußgeher in OÖ (17 Prozent). 2018 war das einzige Jahr in den 2010er-Jahren mit weniger als zehn Todesopfern unter Fußgängern mit 9 oder 9,4 Prozent. Sonst schwankte die Opferzahl zwischen elf und 20, die im Jahr 2011 zu beklagen waren.