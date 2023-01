Einkommen um 3 Cent zu hoch: Antrag abgelehnt

Mitarbeiter baten um erneute Prüfung

Die Pensionistin wandte sich daraufhin an die Stadt Eisenstadt, in der Hoffnung, dort eine Unterstützung zu erhalten. Die Mitarbeiter hätten daraufhin bemerkt, dass der Antrag beim Land wegen der geringen Überschreitung abgelehnt wurde, heißt es aus dem Rathaus. Da die gute Frau völlig verzweifelt war, traten die Mitarbeiter in Kontakt mit dem Land mit der Bitte, den Fall erneut zu überprüfen. Das dürfte auch geschehen sein, geändert hat es aber nichts. Daraufhin ist der Verein „Eisenstadt hilft“ eingesprungen und bot der Frau Unterstützung an.