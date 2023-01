VfGH hob Abschiebeentscheidung von Kindern auf

Keine herausragenden schulischen Leistungen vorzuweisen

So führt das Gericht unter anderem die mangelnden Deutschkenntnisse der Mutter ins Treffen und merkt an, dass die Kinder zwar mittlerweile Deutsch sprechen, „aber keine herausragenden schulischen Leistungen in Österreich vorzuweisen haben“. Dabei wird darauf verwiesen, dass das ältere Kind in der Mittelschule einen Vierer in Deutsch und das jüngere in der Volksschule einen Dreier hat. „Insgesamt kann trotz des neunjährigen Aufenthalts keine Integrationsverfestigung ... in Österreich glaubhaft gemacht werden und aus ihrem Privatleben sind keine objektiven Gründe ersichtlich, die Rückkehrentscheidungen entgegenstehen würden.“