Abschiebung von Bub (7) nach Georgien ausgesetzt

Erinnerungen an „Fall Tina“

Riedl hatte auch auf Twitter gegen die Abschiebung protestiert und darauf hingewiesen, dass der Bub nur Deutsch spreche, kein Georgisch. Er lebe seit seinem ersten Lebensjahr in Wien, sei voll integriert, merkte auch SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch in einer Aussendung an. Deutsch fühlte sich „stark an den Fall der Schülerin Tina“ erinnert, und verwies darauf, dass der Verwaltungsgerichtshof deren Abschiebung als rechtswidrig beurteilt habe.