Kunsthandwerk als Therapie und zur Freude vieler

Aus dem Staunen kommt man kaum heraus, wenn man in der Wohnung des Ehepaars Jernej in Klagenfurt steht: Am Regal steht ein aus Alpakahaaren gefilztes Alpaka, im Korb ein aus Kaninchenhaaren gefilzter Hase, unter dem Plafond scheint eine Fledermaus zu fliegen, in Krippe genießen aus Schafwolle gefilzte Lämmer die Weihnachtsszene.