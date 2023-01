Stadtchef Georg Willi für Neuwahltermin im Herbst

Die Turbulenzen und Grabenkämpfe in der Innsbrucker Stadtpolitik nehmen kein Ende. Der schwer in der Defensive befindliche und seit langem ohne Koalition und Mehrheit dastehende Bürgermeister Georg Willi (Grüne) hat sich am Mittwoch im Gemeinderat dafür ausgesprochen, nicht wie planmäßig vorgesehen im Frühjahr 2024 zu wählen, sondern einen „guten Herbsttermin“ 2023 zu finden. Der Gemeinderat könne sich dafür etwa vor Beginn der Sommerpause auflösen.