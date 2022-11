Georg Willi als „Alpen-Orban“, Debatten um Abwahl

Aufs Schärfste protestierte am Freitag der SPÖ-Gemeinderatsklub in Innsbruck dagegen, „dass der Bürgermeister an der Magistratsdirektorin vorbei (!) willkürlich Ämter auflöst und Eckpfeiler der Verwaltung seiner exklusiven politischen Kontrolle einverleibt. Was der Bürgermeister hier durchzieht, ist nichts anderes als ein zumindest unanständiger, wenn nicht sogar rechtswidriger Anschlag auf die Demokratie. Wir brauchen gar nicht empört nach Ungarn zu schauen — der grüne Innsbrucker Bürgermeister gibt ohne jeden Skrupel den Alpen-Orban“, erklärte SPÖ-GR Irene Heisz.