„Bürgermeister Georg Willi hat Unwahrheit gesagt“

Erst Anwaltsbrief, dann Anzeige erhalten

„Ich habe in einer Presseaussendung Bürgermeister Willi vorgeworfen, uns eiskalt ins Gesicht gelogen zu haben“, so Mayer weiter. Was folgte, war ein Anwaltsbrief des Bürgermeisters, in dem eine Widerrufung und zukünftige Unterlassung dieser Aussage von Mayer gefordert wurde. Für jede weitere Wiederholung dieser Aussage forderte Willi 1000 Euro ein. „Ich habe dem Bürgermeister mitgeteilt, dass wir seiner Aufforderung nicht nachkommen werden. Am 18. Mai 2022 flatterte mir dann eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck ins Haus“, berichtet Mayer weiter.