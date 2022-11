„Stadtchef Georg Willi agiert wie Donald Trump“

Unsicherheit im Magistrat mit 1500 Mitarbeitern

Willi verbreite mit seiner „wirren Personalpolitik nur Chaos und Unsicherheit“. „Während es über Jahrzehnte üblich war, dass Mitarbeiter und -innen in Führungspositionen nach fünf Jahren verlängert wurden, begann erst Willi mit massiven parteipolitischen Eingriffen, diese gut etablierten Gepflogenheiten zu untergraben. Heute müssen sich Mitarbeiter sogar fragen, ob es den eigenen Arbeitsplatz am nächsten Tag überhaupt noch gibt, weil das Amt aus politischen Motiven des Bürgermeisters in eine von ihm persönlich abhängige und unter seinem direkten Einfluss stehende Dienststelle verschoben wird. Von einer Entpolitisierung kann also keine Rede sein. Vielmehr müssen wir von einer Entdemokratisierung sprechen, wie es auch die SPÖ kürzlich treffend bezeichnet hat“, erklärt die Fraktion Für Innsbruck in ihrer Stellungnahme.