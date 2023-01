Verlässt „Kapitän Willi“ sinkendes grünes Schiff?

Über das, was da seit neuestem im bestbezahlten grünen Bürgermeisterbüro in Innsbruck vor sich geht, wird im Rathaus heftigst spekuliert. Vergangene Woche wurde das Büro während der Dienstzeit (!) einfach tagelang dichtgemacht. Ein Zettel prangte an der Tür, mit dem Hinweis, dass in dringenden Fällen eine Handynummer zu wählen sei. Grund war eine Klausur, die BM Georg Willi mit seiner Kernmann-(frau-)schaft abhielt. Diese war aufgrund der Kündigung von Willis Büroleiterin nötig geworden, die offiziell mit Ende März weg ist. Im Zuge dessen machte das Gerücht die Runde, das Bürgermeisterbüro wird ausgeräumt. Ist Willi vor dem Absprung?