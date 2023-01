Heizlüfter im Schlafzimmer wurde fast Todesfalle

Zwei Feuerwehren waren Dienstagabend bei einem Brand in einem Wohnhaus in Neukirchen am Walde (Bezirk Grieskirchen) im Einsatz. Die Feuerwehr wurde mit dem Einsatzstichwort „Brand Wohnhaus“ zu einem Neubau im Gemeindegebiet von Neukirchen am Walde alarmiert. Im Schlafzimmer eines neugebauten Hauses brannte ein Heizlüfter.