Oberpullendorf: Energiekosten als Herausforderung

In Oberpullendorf ging es in der ersten Gemeinderatssitzung des neuen Jahres in erster Linie um Pachtverlängerungen, Auftragsvergaben und um Fristverlängerungen hinsichtlich eines Bauzwangs: „Wegen der Preisexplosionen sind einige Grundstückseigentümer davor zurückgeschreckt zu bauen und haben um eine Fristverlängerung gebeten. Dem sind wir natürlich nachgekommen“, so Bürgermeister Johann Heisz.