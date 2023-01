Heimische Kracherl ganz ohne Hopfen und Malz

Erfrischend, kultig, fruchtig - so möchte Markus Sautner seine Kracherl haben. Abgefüllt sind sie in 0,5 Liter Glasflaschen. Warum nicht in der Kunststoff-Flasche ist leicht erklärt: Ab dem 1.1. 2025 kommt der Pfand auf PET-Flaschen und Dosen. „25 Cent pro Stück sind geplant“, so der Bierbrauer und Getränkehändler. „Das ist nicht gerade wenig.“