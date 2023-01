Rapid-Stürmer steht vor Wechsel zur Austria

Austria Klagenfurt kürzt ab! Das Camp in Moravske Toplice (Slo) hätte bis Samstag über die Bühne gehen sollen. Jetzt aber reist „Violett“ am Freitagabend ab. Weil man Samstag (14) am Sportpark-Kunstrasen gegen den Regionalligisten Treibach testet. Coach Peter Pacult: „Am Freitag trainieren wird aber noch hier.“