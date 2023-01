Austria-Duo packte Koffer - neuer Stürmer kommt!

Im Marbella-Trainingslager jubelte WAC dank des Leitwolfs! Kapitän Mario Leitgeb sicherte gegen MLS-Klub Vancouver (mit Alessandro Schöpf) per Traum-Freistoß ins Kreuzeck nur acht Minuten nach seiner Einwechslung den 2:1-Sieg (78.). Die erste Hälfte (0:1) des WAC war schwach, die zweite (in der Baribo per Abstauber zum 1:1 traf/56.) aber bärenstark.