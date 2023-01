Polizei warnt vor Tochter-Sohn-Betrugsmasche

Um verheerende Summen erleichtert

Die gutgläubigen Eltern möchten natürlich nur das Beste für ihre Sprösslinge und schrecken dabei nicht davor zurück, verheerende Summen an irgendwelche ausländischen Konten zu überweisen. Oft braucht es mehrere Tage oder Wochen, bis die Opfer die Betrugsmasche erkennen und dann um teils Tausende Euro ärmer sind. „Manche Opfer schämen sich auch so sehr, dass sie auf so einen Trick reingefallen sind, dass sie gar nicht erst Anzeige erstatten“, so ein Polizist.