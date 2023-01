Parlament „flasht“ | Flügel als Blitzableiter

Was für ein Kompliment - wenn ein 75-Jähriger ganz spontan meint „man ist direkt geflasht!“ Was den Herrn so begeistert hat? Das „neue“ Parlament in Wien. In das die „Krone“ am Mittwoch und Donnerstag Abend insgesamt 100 Leser zu Spezialführungen einlud. Der erste Höhepunkt am ersten Abend: der Überraschungsbesuch des Bundeskanzlers bei der „Krone“-Führung. Karl Nehammer nahm sich fast eine Stunde Zeit, zeigte seinen Platz auf der Regierungsbank und plauderte aus dem Nähkästchen. Die Diskussion mit der Leser-Runde? Zivilisierter als bei einer Nationalratssitzung. Und aufmerksamer, denn das kritisieren auch die Gewinner der Parlaments-Führung: Abgeordnete in ihren Bänken lümmelnd, auf das Handy hämmernd oder die Zeitung lesend, das missfällt. Nehammer wirbt um Verständnis - die Sitzungen dauerten oft viele Stunden, außerdem: „Wir sind auch nur Menschen.“ Im direkten Gespräch punktet der Kanzler. „Er kommt sympathisch rüber“, sagt halblaut einer aus der Runde. Es muss ja nicht jeder hören - weil er sich gleichzeitig als SPÖ-Wähler outet. Und das wird er wohl auch bleiben.