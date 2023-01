Österreich exportierte 2022 mehr Lebensmittel

Wert von Milch und Getreide gestiegen

Die Nachfrage nahm zwischen Jänner und September vor allem nach veredeltem Obst und Gemüse (Plus von 13,9 Prozent) sowie nach Wurstprodukten (13,7 Prozent) zu. Exportschlager waren wie schon in den vergangenen Jahren Milchprodukte, die zwischen Jänner und September 2022 mehr als 1,2 Milliarden Euro ausmachten und damit noch einmal deutlich an Wert zulegten (um 22,4 Prozent). Die enormen Preissteigerungen machten sich außerdem beim Wert von Getreide bemerkbar. Dieser verzeichnete ein Plus von 31,4 Prozent.