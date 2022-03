Nach Energie droht auch Getreide teurer zu werden

Schon durch Corona und die damit verbundenen Lieferschwierigkeiten hat es in jüngster Vergangenheit einen Preisschub gegeben. Der Konflikt in der Ukraine hat die Sache verschärft. Das merkt man nicht nur beim Autofahren, sondern auch beim Einkauf. Schon jetzt sei das Gebäck teilweise teurer geworden, weil die gestiegenen Kosten an die Konsumenten weitergegeben wurden, berichtet Hannes Mosonyi, Obmann des Agrarhandels in der Wirtschaftskammer.