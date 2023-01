Bald auch in Kärnten: Fünf Euro für großes Bier

Die Teuerung bei den Grundnahrungsmitteln kommt jetzt auch beim Bier in den Gasthäusern an. „Bier ist in Österreich ein emotionales Produkt und es wird um jeden Cent gefeilscht“, erklärt Guntram Jilka, Fachgruppe Gastronomie der Wirtschaftskammer. Ohne Preissteigerungen wird es für die Kärntner Gastronomie aber leider nicht gehen. „Manche Gastronomen haben vor, die Preise für Bier um zehn bis 15 Prozent zu erhöhen“, bestätigt Jilka. „Damit könnte die Fünf-Euro-Grenze für ein großes Bier in vielen Gasthäusern durchbrochen werden.“