Ferrari baut exklusiven Roma nur für China

Außerdem gibt es Carbon-Türschwellen mit der Widmung „Tailor made“, einen Schlüsselkasten mit Rot und Gold gepunktetem Boluo-Lack - eine alte chinesische Technik mit strukturierter Oberfläche - sowie eine goldene und in Jade eingelegte Widmungstafel, auf der in chinesischen Schriftzeichen „30“ eingraviert ist. In China steht Gold für Reichtum und Glück, Jade für Reinheit und Güte.