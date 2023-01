Diese Profitänzer stehen in den Startlöchern

Stefan Herzog ist unter anderem Staatsmeister in „Showdance Latein“ und „Formation Latein“. Der Wiener ist staatlich geprüfter Trainer für Tanzsport. 2020 tanzte er mit Natalia Ushakova bis er in Show 6 verletzungsbedingt an Dimitar Stefanin übergeben musste. 2021 kehrte er gemeinsam mit Nina Kraft in den Ballroom zurück.