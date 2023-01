Alkolenker flüchtete vor Kontrolle durch Polizei

Am Freitag um 21.38 Uhr wurden Polizisten in Hofkirchen im Traunkreis auf einen BMW aufmerksam, welcher der Streife in Schlangenlinien von Hofkirchen kommend in Fahrtrichtung Asten entgegenkam. Auf Höhe der Volksschule Hofkirchen kam der Lenker (47) auf die Gegenfahrbahn und verursachte beinahe eine Kollision mit dem Streifenwagen.