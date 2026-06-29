Spektakuläre Aufnahmen
Gewitter über Paris: Blitzschlag trifft Eiffelturm
Nach Tagen extremer Hitze hat sich ein heftiges Gewitter über Paris entladen. Über den Himmel zuckten zahlreiche Blitze. Einer traf direkt den Eiffelturm. Bewohner der französischen Hauptstadt filmten das Spektakel.
Die Bilder vom Blitzeinschlag in das Pariser Wahrzeichen von Samstagabend sind atemberaubend, gefährlich ist das Naturschauspiel aber nicht. Denn der Eiffelturm wurde als gigantischer Blitzableiter konstruiert, der Entladungen sicher in den Boden leitet.
Abkühlung nach Rekord-Hitze
Das Gewitter brachte der Metropole willkommene Abkühlung: Paris ächzte in den vergangenen Tagen unter extremer Hitze. Mit 40,9 Grad wurde dort am Mittwoch ein neuer Juni-Temperaturrekord für Frankreich aufgestellt. Seit Sonntag ebbt die Hitzewelle wieder etwas ab.
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