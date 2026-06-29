Gewitter über Paris: Blitzschlag trifft Eiffelturm

Abkühlung nach Rekord-Hitze

Das Gewitter brachte der Metropole willkommene Abkühlung: Paris ächzte in den vergangenen Tagen unter extremer Hitze. Mit 40,9 Grad wurde dort am Mittwoch ein neuer Juni-Temperaturrekord für Frankreich aufgestellt. Seit Sonntag ebbt die Hitzewelle wieder etwas ab.