Brachte Familienfluch Lisa Marie früh ins Grab?

Spielt Genetik eine Rolle?

Der „King“ war 1977 mit nur 42 an Herzrhythmusstörungen gestorben, sein Zwillingsbruder Jesse kam bereits tot zur Welt. Und auch Presleys Mutter Gladys Smith erlag mit nur 46 einem Herzversagen - ebenso wie zwei ihrer Geschwister, die zum Todeszeitpunkt ebenfalls gerade in ihren 40ern waren. Hoedel schrieb dazu in ihrem Buch „Destined to die young“ (zu Deutsch: „Zum Jung-Sterben geboren“), dass durch die Heirat innerhalb der Familie „die Zweige des Familienstammbaums ineinander verwachsen sind“.