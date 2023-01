So sehr trauert Presleys Cousine um Lisa Marie

Das Schicksal der Presleys lässt keinen kalt. Von Memphis, Tennessee (dort befinden sich in Graceland die Wurzeln von Elvis & Co.) bis nach Österreich wird nun um Lisa Marie Presley getrauert. Sie starb, wie berichtet, nur 54-jährig in Los Angeles an einem Herzstillstand. „Viel zu früh“, wie nicht nur Freunde und Fans finden, sondern auch Familienangehörige wie Donna Presley.