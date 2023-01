Herzstillstand! Lisa Marie Presley im Krankenhaus

Am Dienstag bei den Golden Globes

Noch am Dienstag war Lisa Marie, die Tochter von Elvis und Priscilla Presley, bei der Verleihung des Golden Globe in Beverly Hills. Sie und ihre 77 Jahre alte Mutter waren dabei, als Austin Butler einen Globe für seine Darstellung des King of Rock ’n’ Roll in dem Film „Elvis“ gewann. Lisa Maria Presley ist immer noch Eigentümerin von Graceland, Elvis‘ berühmtem Anwesen in Memphis.