Tessa verzweifelt: „Das schmeckt so ekelhaft!“

Nachdem ihr ein Schweinepenis und Büffel-Zunge an Tag eins im Dschungel fast die Tränen in die Augen getrieben hatten, musste Tessa Bergmeier am nächsten Tag sogleich wieder zur Dschungelprüfung antreten. „Ich werde alles geben, aber ich bin auch gespannt“, so das Model beim Antritt vor den Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen, der sogleich versprach: „Es wird der Horror.“ Doch Sonja Zietlow korrigierte: „Nein, es wird das Hor-Rohr!“