Ein Abenteuer auf zwei Rädern in „Down Under“

Rücksichtsvolle Autofahrer und viele „Daumen hoch“

Was Koppi besonders beeindruckt, ist die Freundlichkeit der Australier, besonders in den ländlichen Gebieten. „In der Nullarbor Ebene sind die Autofahrer extrem rücksichtsvoll. Jeder, der mir entgegengekommen ist, hat mir den Daumen hoch gezeigt, um zu schauen, ob es mir eh gut geht.“ Überhaupt hat er auf der Reise viele Menschen und neue Freunde kennengelernt, die er nach seiner Tour besuchen will. Davor musste er aber noch den „Endgegner“ bezwingen. Vor dem Zieleinlauf galt es, die „Great Dividing Range“ zu überwinden, in Summe rund 3500 Höhenmeter in drei Tagen. Am Freitag kam er schließlich in Port Macquarie an und wurde von Bekannten herzlich empfangen.