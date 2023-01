Freispruch & Applaus: Lachtränen vor dem Tribunal

„Ich hab’ einen Herzschlag wie ein Kolibri zur Paarungszeit“, verrät Spielleiter Harald Janesch vor der Premiere am Freitag. Seit Weihnachten hatten die 40 Stadtrichter kaum Zeit für Familie und Privates, denn es galt, die seit September geschriebenen Nummern zu proben. „Ein Knochenjob“, so Heiner Zaucher, der seit 2009 Regie und damit die Stadtrichter zu Bestleistungen führt. „Es gibt immer intensivere Diskussionen, ob eine Pointe politisch korrekt ist“, erklärt Burggraf Willi Noll, der als „Birgamasta von Rosntol“ das Kärntner Phänomen der Ledigen und der Kuckuckskinder aufgreift und Tochter Mizzi mahnt: „Liaba an Buggl vom Schöpfn åls an Bauch vom Knecht!“ - Zu spät!