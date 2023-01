Manipulationsverdacht: Schockstarre bei Raiders

Vergangenen Samstag war bei den Raiders-Basketballern nach dem knappen 78:77 gegen Deutsch-Wagram in der 2. Bundesliga der Jubel noch groß. Wenig später kam der große Schock: In der Nacht auf Sonntag wurden wegen Spielmanipulationsvorwürfen in Zusammenhang mit Online-Wetten die Wohnungen der drei slowenischen Legionäre untersucht. Dabei wurden auch Computer und Handys beschlagnahmt. Es gilt die Unschuldsvermutung.