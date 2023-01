Hausdurchsuchungen bei Basketballern: Wettbetrug?

Paukenschlag in Tirol: Am Wochenende kam es im Rahmen von Spiel-Manipulationsvorwürfen in Zusammenhang mit Online-Wetten bei drei slowenischen Legionären der Swarco Raiders Tirol zu Hausdurchsuchungen durch die Staatsanwaltschaft, berichtete der Verein. Dabei seien Laptops und Handys konfisziert worden. Es gilt die Unschuldsvermutung.